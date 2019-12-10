Музей-панорама "Бородинская битва" открылся после ремонта

По примеру известных музеев Европы процесс реставрации полотна решили провести на глазах у посетителей

Музей-панорама "Бородинская битва" открылся после реконструкции. За полтора года здесь проделали большую работу. Одни экспонаты обновили, другие - добавили. Совершать путешествия во времени посетителям теперь будут помогать современные цифровые технологии. А ещё гостей музея ждёт особый аттракцион. Они смогут наблюдать за реставрацией одной из самых грандиозных по размеру картин.

738 дней - столько были закрыты для посетителей двери бородинской панорамы. И все это время за ними не останавливалась работа, передает "ТВ Центр".

Кроме инженерных коммуникаций в музее полностью обновили входную группу и убрали металлическую решётку, которая появилась в 90-х вместе с автомобильным салоном прямо на территории здания. А в фойе для посетителей теперь будет работать комфортная гостиная с кафе и лекционной зоной. Но главное - обновилась экспозиция музея.

Подробнее смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой

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