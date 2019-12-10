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Москва приготовилась к фестивалю "Путешествие в Рождество"

15:27
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Развлечения по душе найдутся всем

Всего три дня осталось до главного фестиваля сезона "Путешествие в Рождество". Уже в эту пятницу столица окажется в центре настоящей зимней сказки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Почти 80 площадок - в центре и округах столицы, в парках и прямо на улицах. Гостей ждут концерты, спектакли, шоу и мастер-классы, а ещё квесты и конкурсы - развлечения по душе найдутся всем. Будут не только веселить, но и кормить - лучшие повара приготовят самое вкусное и по самым разным рецептам.

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Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
Фестиваль "Путешествие в рождество"
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