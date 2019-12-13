Классика жанра: пробирки как оружие демократии

13 декабря 2003 года американцы арестовали Саддама Хусейна

Сегодня мы поговорим о классике. Нет, не о фугах и ораториях, не о Бетховене с Чайковским – а о классике обмана. Той, что сегодня обозначается термином "фейк".

Забираться далеко в исторические дебри не будем, а вспомним о событиях не столь отдаленных во времени, когда госдепартамент США возглавлял некто Колин Пауэлл. И вот этот самый Пауэлл на заседании Совета безопасности ООН показал мировой общественности пробирку с белым порошком. Госсекретарь рассказал, что вот такого порошка, содержащего споры смертельной сибирской язвы, очень много у правящего в Ираке диктатора, Саддама Хусейна. И, если этого диктатора не свергнуть (а лучше даже казнить), то всему человечеству грозит вымирание.

Мировая общественность – во всяком случае, ее часть – испугалась и прониклась. Хотя и понимала, что на самом деле у Саддама Хусейна очень много черной нефти, которая интересует хозяев Колина Пауэлла, а белый порошок тут ни при чем. Но понимающие дружно промолчали.

Американские войска вторглись в Ирак, быстро разрушили города и предприятия и насадили демократию. Правда, демократия немного смахивала на хаос – но американцы утверждали, что это издержки переходного периода. Сибирской язвы – как и другого оружия массового поражения – правда, не нашли. Да не очень-то и надо было, главное – нефть на месте. Ну а Саддама Хусейна 13 декабря 2003 года арестовали. А 30 декабря 2006 года повесили. Демократия, сопровождающаяся терактами и нищетой, восторжествовала.

Но скоро выяснилось, что на Ближнем Востоке есть и другие страны, в которых водится нефть… простите, оружие массового поражения. Вот в Сирии президент Башар Асад, оказывается, травит выдрессированных в Штатах террористов хлором. Кошмар какой! Доказательств, правда, не было – но их быстро добыли. Набрали отряд в белых касках, те наняли за денежки местных жителей и детей. Подорвали пару зданий, перемазались в пыли – и сняли на видео, как поливают водой "отравленных хлором" жертв кровавого диктатора Асада.

Всю нефть в Сирии прибрать к рукам носителям демократии из "города на холме", как себя называют США, не вышло. Парочка месторождений только досталась во временное пользование. Помешала Россия, которую Асад позвал на помощь – террористов разогнала и американцев к столице не пустила.

Эта Россия, вообще, как кость в горле. Недавно кто-то пробирку с нервно-паралитическим ядом в Лондоне разбил, отравил бывшего "грушника" Сергея Скрипаля с дочерью. Англичане свалили все на Москву – а с нее как с гуся вода. Даже разные антироссийские санкции не помогли.

Но тут в дело пошли пробирки с желтым веществом. Точнее, с мочой – и не обычной мочой, а спортивной. Дышащие ингаляторами лыжники-астматики из Норвегии и поддерживающие остатки жизни в себе анаболиками американские легкоатлеты возмутились, что здоровые российские спортсмены зачем-то принимают мельдоний. В российской моче можно найти и кое-что похлеще – это даже не "хайли лайкли", а стопроцентная информация, утверждали специалисты по допингу.

Конец истории известен. Мудрые дяди из Всемирного антидопингового агентства решили, что здоровым россиянам не место в мировом спортивном сообществе, страдающем от разнообразных болезней. Западным атлетам хуже становится от одного вида российского флага. Так что от международных соревнований сборные России – по всем видам спорта – отстранены, пока на 4 года. А если и это вредную Москву не вразумит, еще какая-нибудь пробирка найдется.

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