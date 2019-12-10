Сын Мурата Насырова вырос настоящим красавцем

Аким выйдет на сцену в память об отце

Антон и Виктория Макарские навестили семью певца Мурата Насырова, который скончался в 2007 году. Они анонсировали выступление детей музыканта.

Знаменитые супруги прибыли в Казахстан на концерт памяти Насырова. Шоу состоится вечером 10 декабря во Дворце Республики в казахстанской столице.

Незадолго до концерта Макарские встретились с мамой покойного музыканта, а также с его 23-летней дочерью Лией и 19-летним сыном Акимом. Дети Насырова, которые в свое время закончили музыкальную школу, выйдут на сцену в память об отце.

В сториз на странице Макарских в Instagram появилось видео, где Лия и Аким поют во время репетиции. В частности, сын исполнил отцовский хит "Ты только жди меня".

Судя по фото, наследник артиста очень похож на Насырова - те же глаза, взгляд, форма лица. Аким вырос настоящим красавцем. Вероятно, он часто напоминает родным и близким о своем отце.

Отметим, что Аким пошел по стопам папы и стал музыкантом, а Лия решила изучать экономику.

Напомним, Мурат Насыров умер в возрасте 37 лет. Эстрадный певец по неизвестной причине упал с балкона и разбился при падении с пятого этажа. В этот момент в квартире находились родные Насырова.

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