Объявлено место похорон Лужкова

Решается вопрос о доставке тела экс-мэра в Москву

Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Дата похорон пока неизвестна, о ней сообщат родственники Лужкова чуть позже, заявила РИА Новости пресс-секретарь действующего мэра Гульнара Пенькова.

Ранее Сергей Собянин сформировал правительственную комиссию по организации похорон. Посольство России в Германии сообщило, что помогает оформить документы и организовать перевозку тела в Москву.

Бывший градоначальник Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года. Ему было 83 года. По предварительным данным, он умер в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 годы. Он дважды переизбирался на пост мэра. В 2010 году Юрий Михайлович досрочно сложил полномочия.

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