ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фото новорожденного сына Энн Хэтэуэй слили в Сеть

14:51
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Пол и имя малыша держат в секрете

37-летняя актриса и певица Энн Хэтэуэй тайно родила второго ребенка. Ее заметили на прогулке в парке Коннектикута вместе с мужем и детьми.
Слухи подтвердились: Диана родила Гарри не от принца Чарльза

В соцсети опубликовали фотографии, на которых Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман переходят дорогу. Актриса ведет за руку трехлетнего сына Джонатана Роузбэнкса, а ее благоверный несет детское автокресло, в котором лежит младенец.

Папарацци сфотографировали Хэтэуэй с семьей 9 декабря. Судя по снимкам, Хэтэуэй родила не одну неделю назад. Во всяком случае, следы беременности на ее фигуре различить трудно.

Почему голливудская красавица решила скрыть от поклонников новость о рождении малыша, не уточняется. Пол и имя ребенка неизвестны. 

Как напоминает Daily Mail, 13 ноября актриса пропустила премьеру фильма с ее участием "Темные воды". По словам звезды, на то у нее были серьезные причины. 15 ноября она выложила в соцсети фото, продемонстрировав большой живот. 

Напомним, в 2011 году Энн Хэтэуэй вышла замуж за дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. В 2016 году у них родился сын. В июле этого года актриса объявила, что ждет второго ребенка. 

Энн Хэтэуэй известна по таким фильмам, как "Дневник принцессы", "Горбатая гора", "Отверженные", "Интерстеллар" и так далее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.