Фото новорожденного сына Энн Хэтэуэй слили в Сеть

Пол и имя малыша держат в секрете

37-летняя актриса и певица Энн Хэтэуэй тайно родила второго ребенка. Ее заметили на прогулке в парке Коннектикута вместе с мужем и детьми.

В соцсети опубликовали фотографии, на которых Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман переходят дорогу. Актриса ведет за руку трехлетнего сына Джонатана Роузбэнкса, а ее благоверный несет детское автокресло, в котором лежит младенец.

Папарацци сфотографировали Хэтэуэй с семьей 9 декабря. Судя по снимкам, Хэтэуэй родила не одну неделю назад. Во всяком случае, следы беременности на ее фигуре различить трудно.

Почему голливудская красавица решила скрыть от поклонников новость о рождении малыша, не уточняется. Пол и имя ребенка неизвестны.

Как напоминает Daily Mail, 13 ноября актриса пропустила премьеру фильма с ее участием "Темные воды". По словам звезды, на то у нее были серьезные причины. 15 ноября она выложила в соцсети фото, продемонстрировав большой живот.

Напомним, в 2011 году Энн Хэтэуэй вышла замуж за дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. В 2016 году у них родился сын. В июле этого года актриса объявила, что ждет второго ребенка.

Энн Хэтэуэй известна по таким фильмам, как "Дневник принцессы", "Горбатая гора", "Отверженные", "Интерстеллар" и так далее.

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