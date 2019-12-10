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Стали известны подробности гибели главы районной администрации в Крыму

14:34
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Авария унесла жизни четырех человек

Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Крыму. В числе погибших - глава администрации Черноморского района полуострова Людмила Глушко. Эту информацию подтвердили в Черноморском районном совете.
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"Да, действительно погибла", - сказал агентству "Крыминформ" председатель райсовета Алексей  Михайловский. Вдаваться в детали он не стал.

Подробности аварии сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.  ДТП произошло на трассе Черноморское - Евпатория. "Сегодня в 08:50 в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибли четыре человека, двое находились в автомобиле KIA , двое – в Ford", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работают эксперты, обстоятельства ДТП выясняются. По данным агентства, Людмилу Глушко утвердили в должности главы администрации Черноморского района 29 октября этого года.

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