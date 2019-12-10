Российский суд отказался помогать Оксане Воеводиной

Однако модель настроена биться дальше

Дорогомиловский суд Москвы отказал бывшей жене короля Малайзии Мухаммада V Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста для того, чтобы подтвердить отцовство их общего сына Леона.

Однако иск не приняли, сославшись на неподсудность. Видимо, в районном суде решили, что это слишком громкое дело, хотя по закону дело должно разбираться по месту жительства ребенка, заявил kp.ru "Комсомольской правде"

"Заявление Оксане вернули уже через пару дней. Люди в мантиях посчитали, что брать анализ ДНК у короля чужой страны — это слишком", - сообщил источник telegram-канала Mash.

Однако Оксана настроена решительно: если понадобится, то она намерена дойти до Европейского суда по правам человека. Если в России Мухаммада все-таки признают отцом Леона, то судебные приставы не смогу взыскать с него алименты, поскольку между Россией и Малайзией нет нужных соглашений. А вот европейский суд сможет наложить арест на имущество экс-короля.

Ранее "Мисс Москва-2015" обратилась в полицию из-за угроз ее шестимесячному сыну. Незнакомая женщина потребовала от Оксаны отозвать иск к Мухаммаду V и перестать давать комментарии СМИ, в противном случае ее сыну будет грозить смертельная опасность.

Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году. В январе 2019 года монарх отрекся от престола, а через семь месяцев развелся с россиянкой. Экс-король Малайзии сомневается, что Воеводина родила ребенка от него. Модель заявила, что узнала о разводе из интернета и что она готова доказать отцовство Мухаммада при помощи анализа ДНК. Она потребовала от мужчины алиментов - 31 тысяч долларов в месяц и дом в Лондоне. Однако тот отказался ее спонсировать.

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