Киев объявил о новом витке "газовой войны" с Москвой

Заявление идет вразрез с итогами парижского саммита

"Газовая война" с Россией продолжится, несмотря на переговоры по транзиту голубого топлива, считает премьер-министр Украины. Алексей Гончарук прокомментировал итоги встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.

По словам украинского премьера, Киев к такому повороту событий готов – тем более, что его поддерживают в Европе.

"Украина продолжит переговоры по газу, в которых возможна "газовая война". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток – 2" — недостроен", - написал Гончарук в Facebook.

Владимир Зеленский после переговоров с Владимиром Путиным в Париже заявил, что стороны сняли вопрос о компенсации в размере 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома". Украина согласилась принять компенсацию прямыми поставками газа в Незалежную. А контракт на транзит газа в Европу через украинскую территорию Зеленский предложил продлить на 10 лет, напоминают "Известия".

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