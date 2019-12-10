ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев объявил о новом витке "газовой войны" с Москвой

15:02
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Заявление идет вразрез с итогами парижского саммита

"Газовая война" с Россией продолжится, несмотря на переговоры по транзиту голубого топлива, считает премьер-министр Украины. Алексей Гончарук прокомментировал итоги встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

По словам украинского премьера, Киев к такому повороту событий готов – тем более, что его поддерживают в Европе.

"Украина продолжит переговоры по газу, в которых возможна "газовая война". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток – 2" — недостроен", - написал Гончарук в Facebook.

Владимир Зеленский после переговоров с Владимиром Путиным в Париже заявил, что стороны сняли вопрос о компенсации в размере 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома".  Украина согласилась принять компенсацию прямыми поставками газа в Незалежную. А контракт на транзит газа в Европу через украинскую территорию Зеленский предложил продлить на 10 лет, напоминают "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Транзит газа
Транзит газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.