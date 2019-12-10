"Я была жертвой": экс-жена Кержакова рассказала об ужасах брака

Она не придавала значения побоям

26-летняя телеведущая Милана Тюльпанова сообщила, что в свое время она стала жертвой домашнего насилия. Она три года прожила в браке с футболистом Александром Кержаковым и родила от него сына Артемия.

Милана Тюльпанова заявила, что рукоприкладство в семье недопустимо. Не так давно она открыла центр, который помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

"Я была жертвой, и в этом есть моя вина тоже. Никогда нельзя позволять мужчине доминировать над тобой, никогда нельзя позволять ему нарушать твое личное пространство и, наверное, никогда нельзя любить без памяти", - рассказала бывшая жена Кержакова kp.ru.

По ее словам, девушки становятся жертвами домашнего насилия из-за того, что "несут на себе роль жертвы", к которой они привыкли с детства. К тому же большое значение имеет финансовая зависимость от мужа-тирана.

"У меня было мало опыта, и я жила в розовых очках, была зависима от своего мужа, очень его любила и, соответственно, вопрос побоев для меня тогда не являлся решающим фактором, об этом я и не говорила", - вспоминает ужасы брака Тюльпанова.

Девушка рассказала, что они заключили с бывшим мужем договор, по которому Кержаков может трижды в неделю общаться с сыном в течение четырех часов. Через год спортсмен сможет забирать сына к себе домой. По словам Тюльпановой, она никогда не препятствовала общению спортсмена с ребенком.

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