Солистка Roxette умерла от рака мозга

Шведская певица Мари Фредрикссон, экс-солистка группы Roxette, умерла на 62-ом году жизни.

Она ушла из жизни 9 декабря в своей квартире. Причина смерти – рак мозга, с которым певица боролась с 2002 года, пишет издание Expressen. О дате и месте похорон будет сообщено позднее, однако известно, что на церемонии будут присутствовать только самые близкие.

Фредрикссон ушла из группы в 2016 году - из-за болезни не смогла записать новый альбом. У певицы остались муж и двое детей.

Roxette — шведская поп-рок-группа. Их самые известные песни: Listen to your heart, Sleeping in My Car, It Must Have Been Love, The Look, Crash! Boom! Bang!, The Look и другие композиции.

