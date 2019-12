"Мир никогда не будет прежним": близкие и поклонники скорбят по солистке Roxette

Мари Фредрикссон долгие годы боролась с раком

Менеджер солистки группы Roxette - Мари Димберг - подтвердила в пресс-релизе иноформацию о смерти Мари Фредрикссон. Артистка скончалась 9 декабря.

"С большой скорбью мы должны объявить, что ушел один из наших самых любимых артистов. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря", - сообщила Димберг. По ее словам, Фредриксон умерла в окружении своей семьи.

Семья Мари Фредрикссон – 62-летний муж Микаэль Болес и двое детей, 26-летняя Жозефина и 23-летний Оскар. Скорбит о кончине партнерши и коллега Мари по Roxette Пер Гессле. Он благодарит певицу за все, что она для него сделала.

"Вся моя любовь к тебе и твоей семье. Мир никогда не будет прежним", - приводит слова Гессле шведское издание Expressen.

Соцсети полны комментариев поклонников, которые пишут о любви к артистке и скорби об утрате. Сообщается, что на похоронах Мари Фредриксон будут присутствовать только родные певицы.

Группа Roxette была образована в 1986 году, это один из самых успешных коллективов Швеции за всю историю. Группа продала более 75 миллионов записей по всему миру, четырежды возглавляла чарты Billboard в США, 19 композиций группы попадали в "Топ 40" в Великобритании. Мари с начала 80-х годов начала и успешную сольную карьеру. Самые известные песни в ее исполнении - баллады "Still smells of love" и "Believe".

В 2002 году у Мари диагностировали опухоль головного мозга. Врачи оценили ее шансы на жизнь в 20-25%. Однако певица успешно прошла курс химиотерапии – правда, позже страдала от его последствий. В свой 60-й день рождения Мари выпустила свой последний альбом - "Sing me A song". Заглавная песня, по словам Фредрикссон, стала подарком поклонникам за их огромную поддержку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"