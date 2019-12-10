"Мой путь, который теперь заканчивается": Дмитрий Сычев сделал важное заявление

В его жизни наступает новый период
Футболист Дмитрий Сычев, который в 2002-2010 годах играл за сборную России, объявил о завершении карьеры.
36-летний Сычев заявил, что футбол был делом всей его жизни, но сейчас он переворачивает страницу, чтобы начать новую главу.
"Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается", - написал спортсмен в Instagram, не уточнив, чем займется после завершения карьеры.
Дмитрий Сычев поблагодарил тренеров, игроков, болельщиков и своих родных, без чьей поддержки он бы не смог достичь успеха.
- Удачи в новых начинаниях! - пишут ему в соцсети.
- Спасибо за все, что сделал для Локо!
- Димка, если бы не ты…
- Дима, крутых проектов, новых побед!
- Дима, спасибо вам за пережитые эмоции!
В разные годы Дмитрий Сычев играл за "Динамо", "Спартак", французский "Олимпик" и "Локомотив". Он также выступал за "Волгу", казахстанский "Окжетпес" и "Казанку". В этом году спортсмен подписал контракт с армянским "Пюником", но 6 декабря ушел из клуба.
В 2004 году Сычева признали футболистом года в России. В последующие годы он дважды становился самым популярным футболистом страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"