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"Мой путь, который теперь заканчивается": Дмитрий Сычев сделал важное заявление

15:53
  • вторник
  • 10 декабря 2019

В его жизни наступает новый период

Футболист Дмитрий Сычев, который в 2002-2010 годах играл за сборную России, объявил о завершении карьеры. 
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36-летний Сычев заявил, что футбол был делом всей его жизни, но сейчас он переворачивает страницу, чтобы начать новую главу. 

"Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается", - написал спортсмен в Instagram, не уточнив, чем займется после завершения карьеры. 

Дмитрий Сычев поблагодарил тренеров, игроков, болельщиков и своих родных, без чьей поддержки он бы не смог достичь успеха.   

- Удачи в новых начинаниях! - пишут ему в соцсети. 

- Спасибо за все, что сделал для Локо!

- Димка, если бы не ты…

- Дима, крутых проектов, новых побед!

- Дима, спасибо вам за пережитые эмоции! 

В разные годы Дмитрий Сычев играл за "Динамо", "Спартак", французский "Олимпик" и "Локомотив". Он также выступал за "Волгу", казахстанский "Окжетпес" и "Казанку". В этом году спортсмен подписал контракт с армянским "Пюником", но 6 декабря ушел из клуба. 

В 2004 году Сычева признали футболистом года в России. В последующие годы он дважды становился самым популярным футболистом страны. 

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