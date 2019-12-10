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Макрон прервал личную беседу Путина и Зеленского в Париже

16:12
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Подробности первой встречи лидеров привел пресс-секретарь российского президента

Стали известны детали первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая прошла в Париже 9 декабря после переговоров в присутствии делегаций.

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Во время беседы тет-а-тет лидеры обсуждали двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, беседа политиков хоть и была краткой, но оказалась конструктивной. Путин и Зеленский прямо заявляли о своих позициях, в том числе о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов.

"У них была достаточно краткая беседа после встречи, где сидело много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Франции Эммануэль Макрон вошел и пригласил их на продолжение "нормандского формата", - рассказал Песков (цитата по РИА Новости).

Накануне в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". Лидеры Франции, Германии, Украины и России решали судьбу Донбасса. Политики после общения за закрытыми дверями дали пресс-конференцию, в ходе которой заявили о приверженности минским соглашениям. Среди итогов - прогресс в вопросе разведения сил в Донбассе и решение провести следующую встречу. Подробнее о прошедшей встрече смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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