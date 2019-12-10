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Понаровская рассказала, что испытала во время клинической смерти

16:29
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Актриса пережила ее в совсем молодом возрасте

Заслуженная актриса России, певица Ирина Понаровская рассказала о том, как в 26 лет пережила клиническую смерть.

На гастролях в Кургане в далеком 1979 году Понаровская почувствовала недомогание и с трудом закончила концертную программу. Покинув сцену, артистка потеряла сознание и упала за кулисами.

"Потом чувствую: я лечу. Наступила красота бесконечная. Такое ощущение, что все золотом залито. Мне было очень легко. Как будто я мыльный пузырь. Такое ощущение легкости", рассказала Ирина Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

В тяжелом состоянии Ирину доставили в ближайшую больницу и положили в реанимацию. Как выяснилось, у нее неожиданно отказали почки и произошел болевой шок, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Врачи потом мне рассказали: "Когда сердце забилось, ты сказала слово "зачем?" Я не знаю, что это значит", - поделилась 66-летняя Понаровская.

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