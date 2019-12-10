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Путин изучит вопрос о создании института следственных судей

18:05
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Необходимо посмотреть на экспертном уровне, как это работает, уверен президент

Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов. Среди них - совершенствование судебной системы, поддержка  соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних.
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Президент подчеркнул, что работу Совета необходимо сделать предельно открытой, поддерживать широкие контакты со СМИ. Как отметил глава государства, люди должны знать, чем занимается эта структура, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти и -  что важно - каких результатов удается добиться.

Во время обсуждения работы судебной системы страны Владимир Путин пообещал изучить предложение первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника о введении позиции следственного судьи, передает "ТВ Центр". По словам президента, необходимо посмотреть на экспертном уровне, как это работает, и где и как это должно  работать в системе российского правосудия.

Возвращаясь к задачам, стоящим перед Советом по развитию гражданского общества, глава государства подчеркнул, что необходимо грамотно задействовать все полномочия и механизмы, которыми он обладает, в полной мере использовать потенциал постоянных комиссий.

"Их в Совете – 20, в том числе по развитию НКО, по социальным, экологическим, экономическим, культурным правам, по гражданским свободам и гражданской активности. Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта - тоже хотел бы попросить о вашей поддержке. Объединение усилий – особенно по вопросам, которые остро ставят сами люди - поможет, мне кажется, ускорить их решение. Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества", - заявил Путин.

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