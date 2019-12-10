Путин изучит вопрос о создании института следственных судей

Необходимо посмотреть на экспертном уровне, как это работает, уверен президент

Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов. Среди них - совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних.

Президент подчеркнул, что работу Совета необходимо сделать предельно открытой, поддерживать широкие контакты со СМИ. Как отметил глава государства, люди должны знать, чем занимается эта структура, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти и - что важно - каких результатов удается добиться.

Во время обсуждения работы судебной системы страны Владимир Путин пообещал изучить предложение первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника о введении позиции следственного судьи, передает "ТВ Центр". По словам президента, необходимо посмотреть на экспертном уровне, как это работает, и где и как это должно работать в системе российского правосудия.

Возвращаясь к задачам, стоящим перед Советом по развитию гражданского общества, глава государства подчеркнул, что необходимо грамотно задействовать все полномочия и механизмы, которыми он обладает, в полной мере использовать потенциал постоянных комиссий.

"Их в Совете – 20, в том числе по развитию НКО, по социальным, экологическим, экономическим, культурным правам, по гражданским свободам и гражданской активности. Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта - тоже хотел бы попросить о вашей поддержке. Объединение усилий – особенно по вопросам, которые остро ставят сами люди - поможет, мне кажется, ускорить их решение. Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества", - заявил Путин.

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