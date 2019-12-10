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Путин согласился отправить педофилов и чиновников под суд присяжных

17:03
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Институт следует вернуть в эти дела

Президент России Владимир Путин согласился, что в России нужно вернуть суд присяжных в отношении должностных преступлений и совершенных на сексуальной почве.

Речь идет, в частности, о педофилах и чиновниках, пишет ТАСС. Давление на суд и запугивание судей не должны влиять на исход дела, отметил глава страны.

"Я разделяю вашу позицию, к этому точно надо вернуться", - заявил Путин, обращаясь к первому вице-президенту Адвокатской палаты Москвы Генри Резнику.

Половые и должностные преступления забрали у присяжных в 2013 году в связи с введением апелляции в уголовной процесс.

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