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"Там будет Сребреница": Путин о возможности закрытия границы военными Украины

16:58
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Установление Киевом контроля чревато геноцидом в Донбассе, уверен президент России

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность закрытия границы в Донбассе украинскими военными.

Установление Киевом контроля на границе с Россией чревато геноцидом в Донбассе, заявил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Сребреница будет. Мы же видели, как президент Украины Владимир Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее" - подчеркнул Путин (цитата по "Интерфаксу").

В июле 1995 года в Сребренице за несколько дней были убиты более восьми тысяч мусульман. Ответственность за это была возложена на войска боснийских сербов.

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