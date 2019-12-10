"Там будет Сребреница": Путин о возможности закрытия границы военными Украины

Установление Киевом контроля чревато геноцидом в Донбассе, уверен президент России
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность закрытия границы в Донбассе украинскими военными.
Установление Киевом контроля на границе с Россией чревато геноцидом в Донбассе, заявил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Сребреница будет. Мы же видели, как президент Украины Владимир Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее" - подчеркнул Путин (цитата по "Интерфаксу").
В июле 1995 года в Сребренице за несколько дней были убиты более восьми тысяч мусульман. Ответственность за это была возложена на войска боснийских сербов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"