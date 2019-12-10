Зеленский накричал на Лаврова в Елисейском дворце

Президент не совладал с эмоциями

Президент Украины Владимир Зеленский вышел из себя на саммите "нормандской четверки", который прошел накануне в Париже.

О поведении украинского лидера рассказал глава МВД Арсен Аваков в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Зеленский позволил себе повысить голос в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время расширенного формата переговоров.

"Господин Лавров, прекратите кивать головой. Не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию. Я в отличие от вас обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Не надо тут кивать головой, что вы тут все знаете", - процитировал Аваков Зеленского.

Не совладал с эмоциями и помощник президента России Владислав Сурков. Его возмутило, что украинская сторона отказалась разводить войска на протяжении всей линии соприкосновения, так как это противоречит предыдущим договоренностям, пишет агентство URA.RU.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались", - добавил Аваков.

Накануне в Елисейском дворце состоялись переговоры лидеров России, Украины, Франции и канцлера Германии, а также первая двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об итогах саммита можно прочитать тут.

Видео: о чем договорились лидеры "нормандской четверки" в Париже

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