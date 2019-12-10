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Семеро мужчин избили девушку из-за ее внешнего вида

18:43
  • вторник
  • 10 декабря 2019

В полиция в потерпевшая до сих пор не обратилась

В Санкт-Петербурге семеро мужчин набросились с кулаками на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых – им якобы не понравился ее внешний вид.

Инцидент вечером 9 декабря в кофейне на Лиговском проспекте. Катя с тремя подругами шла по улице и в какой-то момент к ним прицепилась компания мужчин, которые принялись оскорблять представительниц прекрасного пола из-за их внешности и одежды, пишет издание "Бумага".

"Они начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид. Начались обзывания типа: "Вы что, лесбиянки?", - рассказала подруга пострадавшей Алина.

Девушки попытались отвязаться от навязчивых мужчин, однако преследователи не угомонились. Одна из девушек решила отогнать обидчиков перцовым баллончиком, однако один из мужчин ударил ее в лицо. Екатерина решила догнать злоумышленников, чтобы призвать их к ответу. В результате девушку избили: у нее диагностировано сотрясение мозга и порвана губа.

После произошедшего девушки намерены обратиться в полицию.

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Екатерина Лысых
Екатерина Лысых
Екатерина Лысых
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