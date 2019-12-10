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Путин прокомментировал летние беспорядки в Москве

18:52
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Тему осужденных за участие в массовых акциях протеста затронули на заседании СПЧ

Президент России Владимир Путин заверил, что все россияне имеют право выражать свое мнение, однако только законными способами. Так глава государства прокомментировал тему осужденных за участие в массовых акциях протеста в Москве.
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"Бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил. Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

Режиссер Александр Сокуров заметил, что протесты в Москве "отличаются пока еще известной деликатностью", так как они прошли без мародёрства и поджогов, сообщает "Интерфакс". Путин в ответ возразил: "Вы правильно сказали - пока еще".

27 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция протеста, связанная с недопуском кандидатов в депутаты Мосгордумы. После этого Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. В прошлую пятницу московские суды вынесли приговоры фигурантам "дела 27 июля".

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