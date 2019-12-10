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Путин рассказал о личной боли

19:14
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Она останется с ним на всю жизнь

Президент России Владимир Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью.

Глава государства пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке пострадавших, в том числе,  для оказания психологической помощи, передает РИА Новости.

"Это такая боль - моя личная и всей страны на всю жизнь", - отметил Путин.

1 сентября 2004 года вооруженные террористы захватили школу в Беслане в Северной Осетии во время праздничной линейки. Боевики в течение трех дней удерживали в здании 1128 заложников. Тогда погибли 334 человек, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

15 лет Беслану: воспоминания о страшной трагедии

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