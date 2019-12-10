Какие сроки получили фигуранты дела о взрыве в петербургском метро

Обвинительные приговоры вынесены в отношении 11 фигурантов

Во вторник в Санкт-Петербурге суд вынес решение по уголовному делу о теракте в метро в апреле 2017 года. 11 фигурантов получили обвинительные приговоры и наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет до пожизненного заключения. Следствие установило их причастность к атаке, которую осуществил террорист-смертник. Он взорвал бомбу в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Жертвами теракта стали 15 пассажиров, еще не менее 67 пострадали.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"