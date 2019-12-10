ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков развеял иллюзии Авакова о "сдавших нервах" Зеленского

19:55
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Ранее глава МВД поведал о том, как Зеленский накричал на Лаврова

Атмосфера на нормандском саммите в Париже была спокойной, ни у кого нервы не сдавали.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у некоторых членов российской и украинской делегаций "сдали нервы" во время переговоров в Париже. В частности, президент Украины Зеленский накричал на главу российского МИД Сергея Лаврова, а помощник президента России Владислав Сурков "швырнул бумаги".

"Нет. Не было", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имел ли место на саммите подобный инцидент.

Накануне в Елисейском дворце состоялись переговоры лидеров России, Украины, Франции и канцлера Германии, а также первая двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об итогах саммита можно прочитать тут.

Видео: Зеленский накричал на Лаврова в Елисейском дворце

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.