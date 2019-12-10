Песков развеял иллюзии Авакова о "сдавших нервах" Зеленского

Ранее глава МВД поведал о том, как Зеленский накричал на Лаврова

Атмосфера на нормандском саммите в Париже была спокойной, ни у кого нервы не сдавали.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у некоторых членов российской и украинской делегаций "сдали нервы" во время переговоров в Париже. В частности, президент Украины Зеленский накричал на главу российского МИД Сергея Лаврова, а помощник президента России Владислав Сурков "швырнул бумаги".

"Нет. Не было", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имел ли место на саммите подобный инцидент.

Накануне в Елисейском дворце состоялись переговоры лидеров России, Украины, Франции и канцлера Германии, а также первая двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об итогах саммита можно прочитать тут.

Видео: Зеленский накричал на Лаврова в Елисейском дворце

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