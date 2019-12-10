Медведев озвучил траты России на импортозамещение

Премьер Дмитрий Медведев назвал цифру

Почти три триллиона рублей направлены на импортозамещение за последние пять лет. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании профильной правительственной комиссии.

Премьер отметил, что лучшие показатели демонстрирует пищевая и перерабатывающая промышленность. Существенно увеличились объемы отечественной продукции в машиностроении, лесной отрасли, а также в радиоэлектронной и химической промышленности. В этих сферах рост доли российского оборудования составил до 30%. Глава правительства призвал ускорить импортозамещение в других отраслях, передает "ТВ Центр". По словам Медведева, всего предусмотрено свыше полутора тысяч проектов по повышению доли отечественной продукции, из них две трети уже заработали.

"Это ДНК-тесты, которые помогут вовремя выявить тяжёлые заболевания, включая онкологические. Это современное реанимационное, неонатальное, анестезиологическое медицинское оборудование. Это система для бурения нефтяных и газовых скважин. Это материалы, которые применяются в строительстве дорог, автопроме, нефтегазовом секторе. Построен и ряд новых заводов. Как в Челябинске, где было запущено предприятие по производству высоковольтных электродвигателей, которые нужны нефтянке, в судостроении, энергетике, других отраслях", - сказал Дмитрий Медведев.

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