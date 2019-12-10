ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев озвучил траты России на импортозамещение

22:44
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Премьер Дмитрий Медведев назвал цифру

Почти три триллиона рублей направлены на импортозамещение за последние пять лет. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании профильной правительственной комиссии.

Премьер отметил, что лучшие показатели демонстрирует пищевая и перерабатывающая промышленность. Существенно увеличились объемы отечественной продукции в машиностроении, лесной отрасли, а также в радиоэлектронной и химической промышленности. В этих сферах рост доли российского оборудования составил до 30%. Глава правительства призвал ускорить импортозамещение в других отраслях, передает "ТВ Центр". По словам Медведева, всего предусмотрено свыше полутора тысяч проектов по повышению доли отечественной продукции, из них две трети уже заработали.

"Это ДНК-тесты, которые помогут вовремя выявить тяжёлые заболевания, включая онкологические. Это современное реанимационное, неонатальное, анестезиологическое медицинское оборудование. Это система для бурения нефтяных и газовых скважин. Это материалы, которые применяются в строительстве дорог, автопроме, нефтегазовом секторе. Построен и ряд новых заводов. Как в Челябинске, где было запущено предприятие по производству высоковольтных электродвигателей, которые нужны нефтянке, в судостроении, энергетике, других отраслях", - сказал Дмитрий Медведев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владелец сыроварни фермер Олег Сирота
Владелец сыроварни фермер Олег Сирота
Производство лекарств
Производство лекарств
Производственный цех на заводе
Производственный цех на заводе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.