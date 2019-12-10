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"Времени очень мало": Путин о предложении сделать выходным 31 декабря

20:25
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Президент России пока не знает, как поступить

Президент России Владимир Путин не исключил, что 31 декабря может стать выходным днем. Речь об этом зашла на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

Во вторник в Кремле заявили, что вопрос о выходном дне 31 декабря не стоит на повестке дня.

Ранее 31 декабря уже сделали выходным в Томской, Псковской, Ленинградской и Кировской областях, Ставропольском крае, а также в Крыму и Карачаево-Черкесии. Рабочий день в этих регионах решили перенести со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

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