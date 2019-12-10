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"Тело завернуто в одеяло": в Москве жестоко убили студентку филфака

20:39
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Подозреваемый пытался скрыться с помощью SMS

В Москве нашли убитой студентку филологического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН).

Тело 20-летней Анны, завернутое в плед, обнаружил на балконе ее дедушка, который приехал проведать внучку после того, как получил странное SMS.

"Дедуля, я целый день спала", - говорилось в тексте сообщения. Пенсионер насторожился, поскольку внучка никогда к нему так не обращалась и решил проверить.

Под подозрение попал 23-летний житель Чувашии Константин, с которым убитая съехалась три недели назад. Молодой человек уже успел купить в квартиру телевизор и планировал приобрести стиральную машинку, пишет "Московский комсомолец".

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведутся поиски подозреваемого.

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