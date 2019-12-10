Совершивший ритуальное убийство сестры пытался сбежать из суда через потолок - кадры

Обвиняемый не жалеет ни о чем

18-летний Леонид Грейсер, обвиняемый в ритуальном убийстве собственной сестры, пытался сбежать из зала Щербинского суда через потолок.

Видео дерзкого побега опубликовало издание Life. Прямо на глазах у полицейских Леонид ухватился за решетчатый потолок аквариума, подтянулся на руках, проломил головой плитку потолка и полез в межпотолочное пространство.

Трое сотрудников МВД успели схватить его за ноги, стянув с него штаны. Чтобы вытащить беглеца пришлось использовать дубинки и электрошокер. В какой-то момент Леонид застрял и начал просить помощи у правоохранителей. Те подали ему руку и потребовали, чтобы он немедленно вернулся в клетку. Прыгнув обратно в аквариум, Леонид оделся, а полиция заковала его в наручники.

Несмотря на инцидент суд все-таки смог избрать Леониду меру заключения и отправил его под арест на два месяца.

Убийство произошло накануне в квартире дома по улице Самуила Маршака. 18-летний Леонид изрезал тело 21-летней сестры странными знаками. Девушка успела выскочить в подъезд, но скончалась от полученных травм. По данным telegram-канала "112", убийство произошло не в квартире, а в подъезде.

Изуродованное голое тело сестры обнаружили соседи и вызвали полицию. Молодого человека нашли рядом с погибшей, он рисовал на стене ритуальные знаки и был обнажен. РЕН ТВ написал, что Леонид совершил ритуал "по изгнанию бесов".

Брат с сестрой приехали в столицу из Нижневартовска и снимали квартиру. При обыске в одной из комнат были обнаружены курительные смеси. Леонид окончил только девять классов школы, поступил в колледж, но бросил. Ранее он был осужден за кражу. На учете в психдиспансере не стоял.

О произошедшем Леонид не жалеет и заявил, что "так надо было". По его словам, с сестрой у него были хорошие отношения.

"Это надо было. Я делал то, что должен был. Надо избавиться от сомнений в себе. Я осознанно это сделал. Я ни о чем не жалею", - заявил обвиняемый.

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