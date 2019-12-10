ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве при трагичных обстоятельствах погиб 29-летний журналист и его жена

22:37
  • вторник
  • 10 декабря 2019

У пары остался пятилетний сын

Журналист Александр Рай и его супруга Евгения погибли в Москве. Официально подробности не приводятся, уточняется лишь, что они умерли при "трагичных обстоятельствах".

О смерти 29-летнего Рая и его жены сообщила редакция "Тинькофф-журнала". Погибший был издателем "Т-Ж" с момента основания в 2014 году. 10 и 11 декабря журнал приостановит выпуск в связи с трагедией.

Детали трагедии приводит РЕН ТВ. По данным телеканала, у Рая остался пятилетний сын. Тела погибших обнаружила мать Евгении. Она приехала в квартиру 8 декабря после звонка внука, который не смог разбудить родителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Александр Рай
Александр Рай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.