В Москве при трагичных обстоятельствах погиб 29-летний журналист и его жена

У пары остался пятилетний сын

Журналист Александр Рай и его супруга Евгения погибли в Москве. Официально подробности не приводятся, уточняется лишь, что они умерли при "трагичных обстоятельствах".

О смерти 29-летнего Рая и его жены сообщила редакция "Тинькофф-журнала". Погибший был издателем "Т-Ж" с момента основания в 2014 году. 10 и 11 декабря журнал приостановит выпуск в связи с трагедией.

Детали трагедии приводит РЕН ТВ. По данным телеканала, у Рая остался пятилетний сын. Тела погибших обнаружила мать Евгении. Она приехала в квартиру 8 декабря после звонка внука, который не смог разбудить родителей.

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