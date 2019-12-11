Доход по справедливости: какую зарплату хотят получать россияне

Мнения граждан разделились

Общественная палата провела опрос, который показал, что 99% россиян испытывают чувство социальной несправедливости. Больше всего граждан волнует разница в доходах.

60% респондентов пожаловались на неравенство и несправедливость при распределении доходов в государстве. 49% считают, что в России не все имеют одинаковый доступ к качественным медицинским услугам. 38% граждан ощущают территориальное неравенство (видимо, речь идет о том, что жители крупных городов имеют больше преимуществ по сравнению с другими россиянами), 13% замечают неравенство в вопросе личной безопасности. Еще 11% опрошенных испытывают неравенство в доступе к благоприятной экологической среде, а 8% - к культурным благам.

При этом участники опроса назвали размер справедливой минимальной зарплаты. По мнению 35% граждан, ежемесячный доход должен превышать 50 тысяч рублей. 31% считает справедливой сумму в 40-50 тысяч рублей. 20% россиян готовы довольствоваться 30-40 тысячами рублей, а еще 10% - 21-30 тысячами.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, россияне надеются, что неравенство в стране снизиться благодаря усилиям государства (так ответили 97% респондентов), благодаря отказу от "демонстративного потребления" (91%), повышению социальной ответственности бизнеса (80%), усилению роли некоммерческих организаций и активистов (71%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"