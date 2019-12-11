Лавров и Трамп поделились впечатлениями от встречи

Президент США рассказал об "очень хорошей" встрече с главой МИД России

Отношения между Россией и США, Иран, Северная Корея, Украина, Сирия, договор о стратегических наступательных вооружениях. Эти, а также ряд других тем на переговорах с высшим руководством США обсудил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России прибыл в Вашингтон с рабочим визитом и провел двусторонние встречи с госсекретарём США Майком Помпео, а затем с американским президентом Дональдом Трампом. Решений принято не было, но стороны имели возможность озвучить позиции по острым вопросам двусторонней и международной проблематики.

Во время итоговой пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства ответил на самые разные вопросы - от мнимого вмешательства Москвы в американские выборы до контроля над ядерными вооружениями. Касаясь судьбы договора СНВ-3, Лавров в очередной раз подтвердил готовность России продлить соглашение, а также назвал дату, после которой это станет невозможным.

"Этой датой является 5 февраля 2021 года, до этой даты все остаётся в наших руках, в руках США. Наши предложения на столе, нас услышали, это я понимаю, решать теперь Вашингтону", - сказал Лавров.

Несмотря на разногласия, Лавров и Помпео посчитали неправильным ставить отношения двух стран на паузу. Глава российского МИД назвал встречу деловой и откровенной. По его словам, стороны не только слушали друг друга, но и старались услышать. Также министр иностранных дел прокомментировал санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", заложенные в новый военный бюджет США. Лавров отметил, что ограничения не остановят реализацию проектов.

Переговоры с Сергеем Лавровым прокомментировал американский президент. На своей странице в Twitter Дональд Трамп назвал встречу очень хорошей и выразил уверенность, что диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжен в ближайшее время, передает "Газета.Ru". Со своей стороны Лавров отметил, что встреча с президентом США прошла в атмосфере взаимопонимания, отмечает РИА Новости.

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