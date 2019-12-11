Ворвались в магазин: подробности перестрелки в США (видео)

Стрелявшие ликвидированы

Жертвами перестрелки в американском штате Нью-Джерси стали четыре человека, среди них один из сотрудников правоохранительных органов. Еще двое стражей порядка получили ранения, передает "Газета.Ru".

Инцидент произошел после того, как полицейский, расследовавший убийство, подошел к двум неизвестным и те открыли огонь. Убийцы скрылись с места преступления на автомобиле и позже ворвались в продовольственный магазин.

По словам очевидцев, прозвучали более сотни выстрелов. Район был оцеплен спецназом. По предварительной информации, злоумышленники ликвидированы. Мотивы преступления пока не ясны, ведется расследование.

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