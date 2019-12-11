ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ворвались в магазин: подробности перестрелки в США (видео)

09:49
  • среда
  • 11 декабря 2019

Стрелявшие ликвидированы

Жертвами перестрелки в американском штате Нью-Джерси стали четыре человека, среди них один из сотрудников правоохранительных органов. Еще двое стражей порядка получили ранения, передает "Газета.Ru".

Инцидент произошел после того, как полицейский, расследовавший убийство, подошел к двум неизвестным и те открыли огонь. Убийцы скрылись с места  преступления на автомобиле и позже ворвались в продовольственный магазин. 

По словам очевидцев, прозвучали более сотни выстрелов. Район был оцеплен спецназом. По предварительной информации, злоумышленники ликвидированы.  Мотивы преступления пока не ясны, ведется расследование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Полиция США
Полиция США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.