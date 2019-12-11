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Секретный эксперимент? Россиян переполошил медведь "под грифом Т-34"

08:41
  • среда
  • 11 декабря 2019

Высказывались самые разные версии

В начале декабря сначала интернет, затем другие средства массовой информации взорвала дискуссия. После появления видео с белым медведем, на боку у которого была надпись Т-34. Версии полетели разные, передает "ТВ Центр".
На Чукотке ищут белого медведя с надписью "Т-34" на боку

Защитники животных выступили с тревожными комментариями – хищник просто умрет от голода. Помеченный краской зверь не сможет маскироваться, от такого любая добыча скроется. Медведь Т-34 обречен на голодную смерть.

Эмоции понятны. Только в конце ноября Фонд "Общественное мнение" провел опрос, согласно которому 65 процентов россиян считают: медведь – самый подходящий символ для нашей страны. 7% уверены, что медведь "долго терпит, но если его разозлить, то всем достанется".

И кто вздумал размалевать белого мишку, да еще приговорить его к голодной смерти? И вот появилось разъяснение ученых: "медведь был отловлен на Новой Земле в ноябре. Их метят для того, чтобы знать, какой из них пришел на свалку близ поселка и повторно не обездвиживать, не вызывать стресс у животного".

И конкретно этому медведю уже ничто не угрожает.  Надпись Т-34 легко смывается и сейчас, говорят специалисты, зверь уже "чистый и пушистый". И со свалки скоро пойдет охотиться на лед.

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