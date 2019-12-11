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Кто "победил" на саммите в Париже?

09:38
  • среда
  • 11 декабря 2019

Итоги встреч в Париже обсудили в программе "События. 25-й час"

Действительно ли двусторонние переговоры Путина и Зеленского закончились "вничью"? Что можно назвать главными результатами саммита в "нормандском формате"? И как будет решаться газовый вопрос?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Если мы говорим о большой политике, ничья всегда в чью-то пользу. Позиция России о том, что Минские соглашения являются единственной дорожной картой для урегулирования ситуации, была еще раз подтверждена Меркель, Макроном. И нехотя с этим вынужден был согласиться Зеленский", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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