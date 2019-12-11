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Украинцы затравили "Мисс Львов" за поездку в Москву

08:29
  • среда
  • 11 декабря 2019

Девушке пришлось выступить с политическим заявлением

Жесткой критике подверглась на родине победительница конкурса красоты "Мисс Львов-2018". Наталья Болюх имела неосторожность отпраздновать день рождения в Москве. Снимки с вечеринки появились в соцсетях и вызвали бурную реакцию украинской общественности.
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Перед отъездом Наталья убеждала всех, что едет в Амстердам: видимо, не ожидала, что друзья подведут ее и выложат видео в общий доступ. В результате девушке пришлось выступить с политическим заявлением, в котором она оправдывалась за свой "непатриотичный" поступок.

Болюх написала, что она – истинная украинка, победительница конкурсов красоты и делает все для того, чтобы не посрамить высокого звания "Мисс Львов". А в России у нее есть друзья, отношения с которыми она также ценит.

"Я ценю и берегу эту дружбу, поэтому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, общаясь по обе стороны границы", — написала Наталья Болюх на своей странице в Facebook.

Это не первый скандал подобного рода с участием украинских моделей. Не так давно обладательница титула "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша отказалась разговаривать с журналистами на украинском языке.

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