Азиза: болезни Началовой обострились из-за невостребованности

Это сильно травмировало звезду

Певица Азиза выразила сожаление в связи с тем, что друзья и родные Юлии Началовой не смогли провести концерт в память о певице.

"Жаль, что концерта не будет. На таких песнях, как у Юли, растут целые поколения. Ее произведения - очень светлые и позитивные - дарили людям улыбку на лице, свет в глазах, надежду на завтрашний день. Юлька была как маленький ангел", - заявила Азиза порталу Womansstyle.ru.

По словам артистки, при жизни Началову редко показывали по ТВ. Ее здоровье пошатнулось из-за невостребованности, уверена певица. "Это большая травма для нее. Обострение всех болезней, которые у нее были, на нервной почве. Все от переживаний", - сказала Азиза.

Артистка не сомневается, что концерт в память о Началовой собрал бы много зрителей. Билеты бы раскупили за считанные дни. Однако организация концерта, аренда зала, реклама - все это не по карману семье покойной звезды, признала Азиза.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. У артистки осталась 12-летняя дочь Вера.

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