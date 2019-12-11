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Гуляев объяснил любовь 70-летней Пугачевой к мини-шортам

09:11
  • среда
  • 11 декабря 2019

Певица не может не хулиганить

Алла Пугачева несмотря на возраст не боится оголять свои стройные ноги. Многие упрекают 70-летнюю певицу за любовь к мини, особенно народ негодует из-за коротеньких шортов Примадонны.
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Даже на концерте в Кремле по случаю своего юбилея Алла Борисовна появилась перед публикой не в вечернем платье, а в коротких шортах и накидке, напоминающей половину юбки. Смелый образ для Пугачевой придумал дизайнер Игорь Гуляев.

"Она должна хулиганить! Именно за это ее и любят. В строгой закрытой юбке в пол это будет не Пугачева!" – пояснил любовь Примадонны к мини модельер.

Гуляев категорически не согласен с теми, кто считает, что певице пора бы уже прикрыть ноги. "Осуждают те, кто не понимает, кто не знает бунтарской сущности Аллы Борисовны", - цитирует дизайнера "Дни.ру".

Алла Пугачева обожает наряды Игоря Гуляева. Модельер похвастался, что у певицы уже около десятка его изделий. "Она мне говорит, как ей удобно, в чем комфортно, что бы ей хотелось, и мы вместе придумываем образ. Пугачева сама хороший дизайнер, разбирается в тканях, крое, поэтому с ней легко работать", - рассказал кутюрье.

Примечательно, что шорты Пугачева надевает не только на светские мероприятия. Как можно заметить на фото и видео в Instagram мужа Примадонны Максима Галкина, Алла Борисовна часто носит мини и дома.

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