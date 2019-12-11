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Россию ждет генеральное сражение на море

08:58
  • среда
  • 11 декабря 2019

В битве сойдутся флоты всех сверхдержав

Генеральное сражение на море, в котором сойдутся флоты России, Китая, США и Японии, состоится в 21 веке. А проигравшая сторона воспользуется "оружием Судного дня". С таким прогнозом выступил доктор военных наук Константин Сивков.
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Как отметил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, такой вариант развития событий возможен в случае прямой и всеобщей войны мировых центров силы.

По мнению Сивкова, возможны столкновения военно-морских сил Японии с российским флотом. В то же время флот Китая может вступить в сражение с объединенными силами США и Японии. Также возможно генеральное морское сражение, с участием всех четырех сторон.

Финалом станет ракетно-ядерный удар. По мнению Сивкова, ядерное оружие использует проигравшая сторона. В интервью изданию "Военно-промышленный курьер" эксперт заключил, что в нынешних условиях столь масштабное генеральное сражение маловероятно.

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