Оскорбленная Успенская ответила на критику Лозы

Звезда перешла на личности

Певица Любовь Успенская раскритиковала музыканта Юрию Лозу, который фактически обвинил артистку в поддержке украинской армии.

Исполнитель хита "Плот" заявил в программе "60 минут", что все российские артисты, которые выступают на Украине, финансово поддерживают украинских военных. Все дело в "налоге на армию". По словам Лозы, доходы с любого концерта частично поступают в военный бюджет.

При этом артист упомянул Любовь Успенскую и сатирика Михаила Жванецкого, которые недавно выступали в Незалежной.

В ноябре Успенская действительно побывала с концертами в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. Однако певица категорически не согласилась с тем, что она будто бы спонсировала военных Украины.

"Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры, или отсутствие вкуса, или неспособность критически воспринимать действительность", - написала Любовь Успенская в Instagram.

В своей речи Лоза попытался защитить Софию Ротару, которую раскритиковали за поездку в Россию. Между тем Успенская назвала свою украинскую коллегу "королевой фонограммы", используя выражение покойного Иосифа Кобзона. Исполнительницу шансона возмутило, что Лоза "очерняет" талантливых людей, вступаясь за Ротару.

"Высшая ценность для меня - это мир и любовь, это возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и своим талантом. А то, что делает Юрий - грязь, к которой не хочется иметь отношение", - пригвоздила артиста Любовь Успенская.

Интернет-пользователи по-разному восприняли заочный конфликт между Лозой и Успенской. Многие не увидели в словах музыканта ничего обидного. Кому-то не понравилось, что Успенская критически отозвалась о Ротару.

- Икона! Как всегда, правы.

- Вы очень умная женщина, низкий вам поклон.

- У каждого есть свое мнение!

- На самом деле что плохого он сказал? Ни о ком ничего плохого.

- А что Вам плохого сделала Ротару? Приличная, талантливая женщина!

Ранее сообщалось, что россияне радушно встретили Софии Ротару, несмотря на все призывы бойкотировать певицу. Некоторые политики и деятели культуры критиковали ее за то, что какое-то время назад она отказывалась приезжать в Россию из-за напряженных отношений между Москвой и Киевом.

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