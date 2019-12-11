Россиян предупредили об опасности пробников в магазинах косметики

Тестеры оказались рассадниками различных инфекций

Косметические пробники в магазинах таят в себе серьезную опасность. Медики предупреждают, что на тестерах размножаются патогенные микроорганизмы. Они попадают на помады, карандаши и кисточки, которые постоянно трогают грязными руками и роняют на пол.

Эксперты обнаружили в косметической продукции грибы плесени, дрожжи, синегнойную палочку и стафилококки. По данным исследований, инфекция обнаружена в 90% представленных на витринах косметических товаров. Вольготно чувствуют себя на тестерах также вирусы герпеса и гепатита, передает РИА Новости.

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