ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об опасности пробников в магазинах косметики

09:29
  • среда
  • 11 декабря 2019

Тестеры оказались рассадниками различных инфекций

Косметические пробники в магазинах таят в себе серьезную опасность. Медики предупреждают, что на тестерах размножаются патогенные микроорганизмы. Они попадают на помады, карандаши и кисточки, которые постоянно трогают грязными руками и роняют на пол.
Минздрав поддержал идею акцизов для парфюма и косметики

Эксперты обнаружили в косметической продукции грибы плесени, дрожжи, синегнойную палочку и стафилококки. По данным исследований, инфекция обнаружена в 90% представленных на витринах косметических товаров. Вольготно чувствуют себя на тестерах также вирусы герпеса и гепатита, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушки выбирают косметику в магазине
Девушки выбирают косметику в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.