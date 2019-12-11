140 морских миль за 137 секунд: подробности пуска "Калибров" в Черном море

"Адмирал Эссен" провел стрельбы

Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" Черноморского флота (ЧФ) России провел стрельбу крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает в среду "Известия" со ссылкой на данные ЧФ России.

На первом этапе учений моряки отработали действия по поражению надводного корабля условного противника, на втором этапе экипаж отразил нападение самолетов.

Как уточняет канал "Звезда", высокоточная ракета уничтожила условного противника, пролетев порядка 140 морских миль за 137 секунд.

В октябре Минобороны показало пуск "Калибра" с атомной подлодки "Северодвинск". Крылатая ракета была запущена из подводного положения на учениях "Гром-2019".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"