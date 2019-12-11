Объявлено о "новом начале" в отношениях ЕС и России

Все может измениться благодаря новому руководству Еврокомиссии

Отношения России и Евросоюза могут измениться к лучшему. Надежда на это появилась у российского постпреда при ЕС Владимира Чижова после того, как у еврокомиссии сменилось руководство.

Чижов напомнил, что сегодня отношения Москвы и Брюсселя отравляют санкции, из-за которых простаивают различные механизмы сотрудничества. Хотя даже при этом европейские предприниматели сохраняют активность в России.

"Несмотря ни на что, на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота нашей страны, европейский бизнес продолжает инвестировать в ее экономику. Россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке", — заявил дипломат.

Чижов подчеркнул, что без России Евросоюзу не решить ни одной значимой международной проблемы. А брюссельскую политику "полузамороженного взаимодействия" с Москвой дипломат назвал недальновидной, передает РИА Новости.

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