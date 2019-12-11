Лавров: США уже не остановят "Северный поток-2"

Как раз во время визита главы российского МИД в США обсуждали новые антироссийские санкции.

Сергей Лавров провёл в США переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео. Обсудили много важных тем, в том числе продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, международную проблематику, а также перспективы экономического сотрудничества двух стран.

Сирия, Северная Корея, Афганистан, Иран - это лишь часть тем, которые обсуждал в Вашингтоне глава российского МИД Сергей Лавров. Столь предметного разговора по самому широкому кругу вопросов между двумя странами не было уже несколько месяцев, и сегодня он назрел как никогда, особенно в свете необходимости продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, передает "ТВ Центр".

"До этого момента все остается в наших руках и в руках США. Наши предложения – "на столе". Нас услышали – это я понимаю. Теперь решать Вашингтону. Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот Договор был продлен. Причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше - уже до конца этого года, как недавно предложил президент Российской Федерации Владимир Путин", - отметил Лавров.

Особое внимание - экономическим связям между двумя странами. По сравнению с 2016 годом товарооборот вырос на четверть. Но это все равно совершенно не отражает потенциал сотрудничества. Виной тому все усиливающиеся санкции против России. Вот и накануне Конгресс США согласовал параметры военного бюджета, в котором одна из главных статей направлена на сдерживание России. В частности, предусматривает ограничения против компаний, которые участвуют в энергетических проектах нашей страны в Европе.

"Я слышал, что в Конгрессе сенатор от Демократической партии Р.Менендес требует ввести санкции уже за то, что российский народ страдает от олигархов. Это интересная юридическая новелла. По-моему, Конгресс сейчас буквально обуреваем желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Как я уже сказал, мы привыкли к такого рода нападкам. Мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.

Вместе с тем Вашингтон признает: без России сегодня невозможно решать самые серьезные мировые проблемы. Речь идет о борьбе с терроризмом и наркотрафиком. А президент Трамп на встрече с Сергеев Лавровым отдельно попросил содействия Москвы в разрешении ситуации на Корейском полуострове. При этом, как подчеркнул глава российского МИД, тема вмешательства в американские выборы на переговорах в Белом доме не поднималась. Хотя госсекретарь Помпео напомнить об этом не преминул. Как и американские журналисты, которым практически во всем мерещатся неслучайные совпадения.

"Так совпало, что наша делегация приехала в Вашингтон в тот день, когда обсуждались новые санкции. Перед этим был вопрос о том, что наш приезд совпал с обсуждением темы импичмента. Мне кажется, какой день ни выбери для приезда в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-либо", - сказал Лавров.

Вопрос: кому выгодны такие совпадения и способствуют ли они нормализации отношения США и России? Вот президент Трамп после встречи с Сергеем Лавровым написал в соцсети:

"Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор о ракетах средней и меньшей дальности, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!"

А между тем комитет по судебным делам Палаты представителей Конгресса США буквально за считанные минуты до встречи Трампа и Лаврова выдвинул обвинения против президента в злоупотреблении полномочиями и противодействии расследованию. Демократы обсуждали этот вопрос давно. Но сделали это именно сейчас. Совпадение? Оппонентам Трамп ответил уже на митинге своих сторонников в Пенсильвании. Попытки импичмента он в очередной раз назвал охотой на ведьм и предательством национальных интересов страны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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