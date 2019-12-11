Гранаты и дубинки: во Франции перестали церемониться с митингующими

Профсоюзы призвали к новым протестам во Франции

Массовые беспорядки на улицах французских городов. Новая волна манифестаций против пенсионной реформы вылилась в столкновения с правоохранителями. В акциях протеста по всей стране приняли участие сотни тысяч человек, задержаны десятки. Митингующих поддержали полицейские профсоюзы - они призвали стражей порядка закрыть комиссариаты и отказаться от работы на митингах.

Слезоточивый газ, шумовые гранаты, дубинки. Полиция уже не церемонится с погромщиками. Это вторая акция протеста профсоюзов. И снова столкновения на улицах, передает "ТВ Центр".

В колонне 30 тысяч человек. Меньше, чем на прошлой неделе. Но протест против плана правительства упразднить балльную систему выхода на пенсию не стихает. Манифестации в Марселе и Лионе. В Тулузе на улицах 60 тысяч человек скандируют лозунги об отставке правительства.

Седьмой день продолжается и общенациональная забастовка. В Париже по-прежнему ограничено движение метро и пригородных электричек. Машинисты электропоездов если и приходят на работу, то только чтобы лишний раз напомнить властям о своей позиции.

Утренние пробки вокруг французской столицы уже превысили 500 километров. Тогда, как обычно, в два разах меньше. AirFrance отменяет 25 процентов внутренних рейсов. К протестам присоединились учителя - в Париже закрыты 66 школ. И танцоры балетной труппы оперы Гарнье. Главный театр Парижа вынужден каждый день аннулировать спектакли. Подумывают присоединиться к акции и полицейские. И кто тогда будет обеспечивать порядок на манифестациях?

Правительство Эммануэля Макрона накануне до позднего вечера проводило экстренное совещание. А уже в среду премьер-министр Эдуард Филипп должен вступить в парламенте. Где обещает разъяснить суть реформы. И планы по поддержке тех, кого она затронет.

Но протестующие даже слышать не хотят ни о каких планах. Еще до выступления премьер-министра профсоюзы заявили: в следующий вторник проведут новую манифестацию. А забастовку продолжат до тех пор, пока правительство не откажется от проекта реформы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"