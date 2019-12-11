Премьер Британии пробил стену бульдозером

Джонсон подогревает интерес яркой агитацией

Один день до решающего голосования. Политические силы Британии используют последние шансы - чтобы упрочить свои позиции в преддверии парламентских выборов и дискредитировать оппонентов, передает "ТВ Центр".

Лидер лейбористов Джереми Корбин пообещал серьезно вложиться в развитие системы здравоохранения, которая сейчас переживает не лучшие времена. А с Борисом Джонсоном произошел инцидент - активисты заблокировали автобус премьер-министра и долгое время не давали ему проехать. Впрочем, всё это не сильно ударило по его рейтингам.

Судя по опросам, консерваторы уверенно лидируют, а Джонсон лишь подогревает интерес яркой агитацией. Накануне он символически пробил стену бульдозером с надписью "завершим Брекзит". А в обращении к гражданам вновь напомнил о важности правильного выбора.

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