Около 20 машин столкнулись в Приморье из-за снегопада (видео)

Непогода внесла коррективы в расписание аэропортов

Массовое ДТП в Приморье - на подъезде к Владивостоку в среду столкнулись по меньшей мере 18 автомобилей. Есть пострадавшие. Из-за сильных снегопадов и гололедицы машины заносит, водители не справляются с управлением. По данным ГИБДД, в городе зафиксировано больше 60 аварий. Частично ограничено движение.

Больше 80 автомобилей, несколько пострадавших и полная блокировка трассы на протяжении 15 километров. Крупная авария в пригороде Владивостока парализовала движение на объездной дороге. А причина – сильнейшая метель, какой в столице Приморья не видели уже много лет. На занесённом и обледеневшем покрытии водители не справляются с управлением, передает "ТВ Центр".

Самый быстрый способ передвигаться по Владивостоку сейчас – это пешком. За сутки выпала месячная норма осадков. Отменены несколько авиарейсов. Сильный буран скрыл под снегом и тротуары, и проезжую часть. Коммунальные службы не успевают их очищать и обрабатываться реагентами. Большегрузам и вовсе запретили въезжать в город.

В снежном хаосе и Мурманская область. На дорогах заносы и многокилометровые пробки. Таксисты резко взвинтили цены. Причём, в социальных сетях жители жалуются, что местные власти никак не борются с последствиями снегопада. На трассах - снежная каша и колеи, во дворы не заехать – машины застревают.

В это время в Сибири аномальное тепло. В Красноярском крае температура не ниже минус двух, в то время как обычно в это время столбик термометра опускается до 40 градусов мороза. В лесах и горах совершенно нет снега, что, по словам учёных, может пагубно сказаться на фауне региона. Жителей предупреждают: в населённые пункты начинают выходить хищные звери, поскольку сейчас в тайге из-за оттепели им практически нечего есть.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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