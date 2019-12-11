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В Москве представили проект "Культурный код"

11:54
  • среда
  • 11 декабря 2019

Он организован платформой "Россия - страна возможностей"

"Культурный код" - творческий проект с таким названием представили в Москве. Главная цель - популяризировать современное искусство и поддержать талантливых художников, передает "ТВ Центр".

Был выбран самый креативный вариант реализации - фестивали граффити. Сразу в трёх российских городах художники разрисуют фасады заданий, их будет не меньше 30. Таким образом, появятся монументальные галереи под открытым небом. А вот какие именно дома украсить, будут решать  сами жители. Проект организован платформой "Россия - страна возможностей".

"Откуда взялся этот проект? Уже была похожая история в Одинцовском районе. И то, что там произошло, изменило даже, в каком-то смысле, жизнь людей. Изменило точно их настроение, улучшило. Повысило гордость за свой район, за свой город. И мы хотим, чтобы таких мест стало больше, и уверены, что это получится", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

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