В столице стартовал фестиваль "Интеграция"

Мероприятие проводится уже более 10 лет

В Москве открылся Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция". Участники представили более 200 работ о людях с инвалидностью, передает "ТВ Центр".

Мероприятие проводится ежегодно с 2007 года. Помимо конкурса, в программе - пленарные дискуссии, круглый стол и мастер-классы. Проект призван привлечь внимание общества к проблемам граждан с особенностями здоровья, разрушить стереотипы и поддержать создание доступной среды.

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