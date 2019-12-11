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На Камчатке активизировался вулкан. Ждать ли извержения?

12:01
  • среда
  • 11 декабря 2019

Авачинский вулкан под пристальным вниманием дальневосточных сейсмологов

На Камчатке учёные зафиксировали опасную активность Авачинского вулкана. В кратере исполина уже несколько дней наблюдается яркое свечение, а буквально вчера начались парогазовые выбросы. Спасатели рекомендовали местным жителям и туристическим группам не приближаться к склонам. Чем вызвано природное явление, и ждать ли извержения в ближайшее время?

Подробности – в репортаже Екатерины Гоголевой

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