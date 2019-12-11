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В Рязани прошел парад Дедов Морозов

12:07
  • среда
  • 11 декабря 2019

Город — Новогодняя столица России 2020

Главная праздничная площадка страны – Рязань – официально превратилась в новогоднюю столицу России 2020. В честь нового звания - фестивали, ярмарки, мастер-классы и, конечно, красочное шествие в центре города, передает "ТВ Центр".

Под звуки марша там прошёл парад Дедов Морозов. Возглавлял колонну главный волшебник страны - родом из Великого Устюга. Он проехал на белом кабриолете. За ним в составе сказочного десанта - снегурочки, фольклорные персонажи и волонтёры, которые пронесли 85 светящихся шаров. Они символизировали число российских регионов. Каждая из декораций была отмечена соответствующим гербом.

Колонна проследовала к главной новогодней ёлке, где прошли концерт, танцевальные флешмобы, лазерное представление и огненное шоу.

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